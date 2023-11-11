Магнитная буря накроет Землю в ночь на 12 ноября

Магнитная буря уровня G1 ожидается в ночь на 12 ноября. По прогнозам, явление будет непродолжительным. 12 ноября во второй половине дня интенсивность возмущений уменьшится, сообщает телеканал «Известия». Геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние. Магнитные бури могут влиять на работу электросетей и приборов.

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