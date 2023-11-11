В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о звуках взрывов

В подконтрольной Украине части Херсона прозвучало несколько взрывов. Об этом 11 ноября сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

«В Херсоне раздаются взрывы! <...> В частности, под ударом Днепровский район», — говорится в сообщении Мрочко в Telegram-канале.

Он попросил жителей города быть осторожными и укрыться в безопасных местах.

Минобороны России эти данные не комментировало.

До этого, 6 ноября, на одном из предприятий Херсонской области, которое контролирует Киев, также произошли взрывы. По словам сотрудников, по территории нанесли не менее трех ударов. Мрочко 7 ноября сообщил, что в результате обстрелов повреждены складские помещения.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.