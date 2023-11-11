Поезд насмерть сбил 83-летнюю женщину в Подмосковье

Поезд сбил пожилую женщину на ленинградском направлении в Московской области. Об этом 11 ноября сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram.

Инцидент произошел ранее в этот день на пешеходном переходе станции Алабушево. Поезд, следовавший маршрутом Санкт-Петербург – Москва, смертельно травмировал женщину 1940 года рождения.

«По предварительной информации, женщина, переходя через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, не обратила внимание на приближающийся поезд», — заявили в ведомстве.

Следователи провели осмотр места происшествия и организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее, 7 ноября, грузовой поезд совершил наезд на 15-летнего подростка в Дербенте в Дагестане. Юноша переходил пути в неположенном месте. Он скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.