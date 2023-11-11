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Минобороны Украины решило красить топливо для ВСУ для борьбы с кражами

МО Украины: поставщиков обяжут красить топливо для ВСУ для борьбы с его перепродажей
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Фото: Getty Images/AleksandarGeorgiev
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На Украине поставщиков обяжут добавлять краситель в горючее, которое поставляется для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 ноября сообщает минобороны страны.

«В дизельное топливо будет добавлен краситель ярко-красного цвета. <...>. Для бензина также будет внедрен свой краситель — зеленого цвета», — говорится в сообщении оборонного ведомства страны в Telegram-канале.

Маркированное горючее начнет поступать в ВСУ в конце ноября. При этом промаркированное топливо невозможно будет разбавить так, чтобы цвет полностью исчез: при добавлении большого количества другого вещества цвет станет просто менее ярким.

«Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений горючего. Качество горючего для военной техники имеет очень важное значение», — отмечают в ведомстве.

Утверждается, что в результате введения новшества цена на дизель и бензин не изменится.

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На Украине периодически возникают коррупционные скандалы, связанные с имуществом министерства обороны. В частности, 31 октября офис генпрокурора страны сообщил, что в Днепропетровской области за присвоение $96,4 тыс. боевых доплат, которые начислялись фиктивно зачисленным на службу гражданам, осужден начальник отделения персонала в штабе одной из украинских войсковых частей.

После этого, 10 ноября, член Европарламента от Германии Гуннар Бек указал на стремительный рост коррупции на Украине на фоне увеличения финансирования Киева странами Евросоюза. Бек отметил, что ЕС решил увеличить финансирование Киева на €50 млрд, несмотря на «стремительный рост уровня коррупции и ухудшение ситуации с верховенством закона на Украине».

14 октября главный редактор ZN.ua Юлия Мостовая в ходе проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023 рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не освещать факты коррупции в стране, если о таковых им станет известно. Она отметила, что украинский лидер высказал свою просьбу на фоне расследования о завышенных ценах на продукты для украинского минобороны.

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