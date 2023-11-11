В Китае стартовала онлайн-распродажа по случаю Дня холостяка

Онлайн-распродажа по случаю Дня холостяка проходит в Китае. За 12 часов объем продаж превысил $25 млрд, передает телеканал «Известия». Жители КНР оформили свыше 615 млн посылок. Тройку самых популярных товаров возглавили смартфоны, косметика и бытовая техника. День холостяка отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Праздник устраивают в дату, состоящую из четырех единиц. Гуангуньцзе появился в календаре в конце 1990-х. Тогда День холостяка начали отмечать студенты одного из университетов в городе Нанкин. В заведении учились в основном представители мужского пола. 11 ноября одиночки совершали покупки, чтобы себя порадовать. В 2022 году объем покупок за период распродажи составил почти $160 млрд.

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