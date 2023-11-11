МВД Якутии начало служебную проверку после драки полицейских

Служебная проверка назначена после драки, произошедшей между сотрудниками отдела полиции. Об этом сообщили 11 ноября в пресс-службе МВД России по Республике Саха.

«В территориальный отдел полиции выехали сотрудники собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом. Ими будут тщательно изучены все обстоятельства произошедшего и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц», — говорится в сообщении.

Информацию о драке распространили очевидцы в соцсетях. Утверждалось, что инцидент произошел в одном из ресторанов города Ленска. Во время конфликта начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Ленскому району избил врио начальника ОМВД по этому же району. Сообщалось, что пострадавший впал в кому.

Ранее, 24 октября, в Уфе студент обвинил замдиректора транспортного управления Башкирии Артура Абдуллина в нападении на него и избиении из-за конфликта на дороге. В МВД по Республике Башкортостан сообщали, что в полицию поступили заявления от участников дорожного конфликта.