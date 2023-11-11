Тяжелобольную москвичку ограбили ухаживавшие за ее 36 кошками люди

Несколько человек ограбили тяжелобольную москвичку, когда ухаживали за ее 36 кошками и тремя собаками. Об этом 11 ноября рассказал источник «Известий».

58-летняя женщина, которая является лежачим больным, поселила к себе в квартиру животных, когда ее дочь переехала из Москвы в деревню в Калужской области. 30 октября хозяйку кошек и собак госпитализировали. В ее отсутствие ухаживать за питомцами помогали соседи и волонтеры.

«Когда дочка приехала навестить мать, та рассказала, что в квартире спрятаны деньги и драгоценности, среди которых колье с 14 сапфирами. Девушка приехала на место, но ничего не обнаружила», — рассказал источник.

Дочь обратилась в полицию, сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

26 сентября стало известно, что в Москве ограбили квартиру профессора Джорджтаунского университета Петра Малышева. Из нее вынесли картины, фарфоровые статуэтки и другие ценные вещи общей стоимость 1 млн рублей. Правоохранительным органом удалось вычислить и задержать подозреваемого в краже. Им оказался 20-летний мужчина.