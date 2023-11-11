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Два человека погибли в ДНР из-за обстрелов со стороны украинской армии

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Фото: соцсети
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Мужчина в Донецке и женщина в Горловке погибли в результате нанесенных 11 ноября ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом свидетельствуют данные местных властей.

«В результате обстрела Кировского района по ул. Кирова погиб мужчина 1953 года рождения», — сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Кроме того, в Куйбышевском районе города по улице Туманяна повреждены кровля и остекление многоквартирного дома.

Со своей стороны мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели женщины в результате обстрела со стороны ВСУ. Подробностей он не привел. Еще одна женщина в городе получила ранение.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

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Так, накануне украинские боевики сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка. Помимо этого, ВСУ открыли огонь по Горловке и Петровскому району Донецка, выпустив с 16:00 по 17:10 шесть снарядов натовского калибра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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