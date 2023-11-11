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Водитель погиб после столкновения с внедорожником министра обороны Хорватии

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Фото: Dnevnik
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Один человек погиб в результате ДТП с участием министра обороны Хорватии Марио Баножича. Об этом 11 ноября сообщил портал Dnevnik.

Очевидцы сообщили, что Баножич управлял внедорожником Nissan Terrano и совершил обгон грузовика по встречной полосе во время тумана. В результате он врезался в ехавший на него микроавтобус.

Водитель фургона, у которого было двое детей, погиб на месте. Баножич получил ушиб головы, травмы грудной клетки и перелом ноги. Его доставили в клинический центр в Осиеке. По неофициальной информации, в момент аварии министр направлялся на охоту.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что выступит с заявлением в связи с ДТП.

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