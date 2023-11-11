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Захарова прокомментировала слова Борреля о невозможности скорой победы Украины

Захарова: комментарий Борреля по Украине может значить, что ЕС признал победу России
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Евросоюз (ЕС) официально признал победу России. Такое мнение 11 ноября высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, который в этот день заявил, что Украина в ближайшем будущем не сможет одержать победу над Россией.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — задается вопросом Захарова в качестве реакции на эти слова Борреля в своем Telegram-канале.

Вместе с этим она также напомнила, что в апреле 2022 года Боррель высказывал прямо противоположную мысль о том, что конфликт должен быть выигран на поле боя.

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При этом эксперты из США 10 ноября в беседе с «Известиями» заявили, что Украина фактически уже проиграла в конфликте, поскольку изначально была обречена на поражение. Американский политолог Скотт Беннетт отметил, что эксперты, которые смотрели на экономические показатели страны, понимали, что это неизбежно. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский уничтожил 500 тыс. молодых людей без необходимости. Эксперт указал на то, что различные фигуры вокруг украинского лидера начинают произносить те же слова о проигрыше в конфликте.

Так он прокомментировал заявление экс-начальника военного комитета НАТО генерала Харальда Куяты о том, что РФ в ходе летней оборонительной кампании нанесла украинской армии серьезный ущерб.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер также заявил, что к словам Куяты стоит прислушаться. По его мнению, тот говорит правду о том, что Украина уже фактически проиграла в конфликте с РФ. Риттер указал, что столкновение «не закончится завтра», но исход уже понятен. Он также добавил, что многие люди слепы в отношении Украины и продолжают врать себе о том, что происходит в мире, а правда им не нужна.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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