На Украине допустили нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России

Украина допускает возможность атак на нефтегазовую инфраструктуру России, если Москва этой зимой усилит атаки на украинские энергообъекты. Об этом 10 ноября сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью газете Politico после встречи с чиновниками администрации президента США Джо Байдена и американскими законодателями.

«Отвечая [на атаку России], мы ответили бы тем же подходом, атаковав их энергетическую инфраструктуру», — ответил Галущенко на вопрос журналистов о том, может ли президент Украины Владимир Зеленский нацелиться на энергообъекты России в ответ на такие же атаки на Украине.

По мнению Галущенко, это было бы справедливо.

В интервью газете Галущенко также указал на то, что не является военнослужащим Украины и не обсуждал такие атаки с официальными лицами правительства США.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве 8 ноября заявил, что киевский режим пытался трижды атаковать российские атомные электростанции (АЭС). По его мнению, удары Украины по российской критической инфраструктуре обусловлены отсутствием успеха на поле боя. В частности, по словам Патрушева, ВСУ пытались атаковать Калининскую, Ленинградскую и Курскую АЭС.

Вечером 26 октября беспилотник ВСУ врезался и взорвался рядом со складом ядерных отходов на Курской АЭС, при этом повреждений не нанес. Позднее другой украинский дрон упал в городе Курчатов, не долетев до АЭС. На следующий день, 27 октября, пресс-служба Курской АЭС сообщила, станция продолжает работу в штатном режиме, после атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила причастность Запада к атаке Киева на Курскую АЭС. По словам спикера, подобная операция не могла быть совершена без разрешения, которое, вероятно, было дано западными кураторами Украины.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.