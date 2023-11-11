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Боррель исключил скорую победу Украины над Россией

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Фото: REUTERS/POOL
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Украине не удастся в ближайшем будущем одержать победу над Россией. Об этом 11 ноября заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«У нас много проблем. Европа столкнулась с двойным испытанием. Во-первых, Украина, где перспективы победы над Россией не ожидаются в ближайшем будущем», — сказал он на конгрессе Партии европейских социалистов.

Другим вызовом для Европы Боррель назвал конфликт на Ближнем Востоке.

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Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что компромисс в конфликте с Россией по-прежнему неприемлем, ничего не меняет в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Киеву одержать победу не удастся, добавил Песков.

Эксперты из США в тот же день в беседе с «Известиями» заявили, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией и фактически она уже проиграла. В частности, американский политолог Скотт Беннетт констатировал, что Зеленский уничтожил 500 тыс. молодых людей без необходимости. По его словам, различные фигуры вокруг украинского лидера начинают произносить те же слова о проигрыше в конфликте.

До этого, 8 ноября, Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на то, что сейчас ситуация на передовой тяжелая. Украинский лидер связал это с тем, что Киев получил от Запада меньше оружия, чем рассчитывал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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