Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган назвал трусливой позицию Запада по ситуации в секторе Газа
Мир
Президент Палестины обвинил США в отсутствии решения по ближневосточному конфликту
Мир
Боррель исключил скорую победу Украины над Россией
Мир
В Германии назвали примером успеха производство в РФ дронов «Ланцет»
Мир
Наследный принц Саудовской Аравии призвал освободить заложников из сектора Газа
Мир
Эксперт назвал глупостью версию о еще не начавшемся контрнаступлении ВСУ
Мир
Вернувшиеся из Китая после задержки туристы поделились впечатлениями
Армия
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Мир
Эксперт предрек скорую замену Зеленского после провала контрнаступления ВСУ
Мир
В ДНР назвали обещание принять Украину в НАТО и ЕС психологической операцией
Мир
Армию Израиля остановили в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа
Экономика
Миллер заявил о поступлении российского газа в якобы отказавшиеся от него страны ЕС
Мир
Захарова указала на голословность обвинений Запада по сотрудничеству РФ и КНДР
Сюжет:

На Украине заявили о повреждении подстанции в Сумской области

Минэнерго Украины: в Сумской области после взрыва повреждена подстанция
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В одном из приграничных районов Сумской области в результате взрыва была повреждена подстанция. Об этом 11 ноября сообщается в Telegram-канале министерства энергетики Украины.

«На Сумщине произошло возгорание оборудования подстанции. Без пострадавших. Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

По данным министерства, без электричества в Сумской области остается более 2,5 тыс. потребителей.

Ударная неделя: нанесен ущерб тыловой инфраструктуре Украины
Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

Днем ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области. Также взрыв был зафиксирован в городе Днепре на востоке Украины.

Российские силы начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отмечал тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023