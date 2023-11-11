На Украине заявили о повреждении подстанции в Сумской области
В одном из приграничных районов Сумской области в результате взрыва была повреждена подстанция. Об этом 11 ноября сообщается в Telegram-канале министерства энергетики Украины.
«На Сумщине произошло возгорание оборудования подстанции. Без пострадавших. Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.
По данным министерства, без электричества в Сумской области остается более 2,5 тыс. потребителей.
Днем ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области. Также взрыв был зафиксирован в городе Днепре на востоке Украины.
Российские силы начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отмечал тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.