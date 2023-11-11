Версия о том, что контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было, очевидная глупость. Об этом 11 ноября заявил кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований ФМП Евгений Бужинский.

По его словам, если таким образом украинское руководство якобы хотело провести операцию по дезинформации РФ, то западным странам следует задуматься.

«Это очевидная глупость. Если для того, чтобы провести операцию по дезинформации российского общества и российского командования, можно положить 90 тыс. человек, эквивалентное 18-20 бригадам, потерять 500 с лишним танков и около 2 тыс. бронемашин различных классов, тогда спонсорам киевского режима нужно глубоко озаботиться», — сказал Бужинский.

Он подчеркнул, что значительную часть этой техники составляют танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, поставленные США и европейскими странами как раз с 4 июня 2023 года. Вряд ли найдется серьезный эксперт или журналист, который будет писать про эту нелепую версию, заключил Бужинский.

Накануне в эфире украинского телеканала «1+1» заявили, что контрнаступление ВСУ изначально задумывалось как психологическая операция. Украина несколько месяцев якобы обманывала РФ, утверждая, что ведет полномасштабную наземную операцию, а кибервойска разгоняли эту информацию в соцсетях. Отрывок данного эфира опубликовал в своем Telegram-канале портал «Украина.ру».

В субботу, 11 ноября, политолог Антон Бредихин в разговоре с «Известиями» заявил, что из-за провала контрнаступления ВСУ украинский президент Владимир Зеленский вскоре может быть смещен с должности, на его место уже отобран и согласован кандидат.

В этот же день день бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен также высказал мнение, что западные страны намерены сместить Зеленского с поста президента. При этом он указал, что для США остается нерешенной проблема, как заставить его уйти, учитывая, что добровольно покидать пост украинский президент не собирается.

Накануне, 10 ноября, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен обратил внимание, что ВСУ осознают полный провал контрнаступления. Эксперт добавил, что с политической точки зрения это плохо для президента США Джо Байдена.

В этот же день американский политолог Скотт Беннетт отметил, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией. Он добавил, что власть Зеленского будет полностью подорвана примерно через две–четыре недели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.