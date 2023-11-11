Реклама
Прямой эфир
Мир
Наследный принц Саудовской Аравии призвал освободить заложников из сектора Газа
Мир
Эксперт назвал глупостью версию о еще не начавшемся контрнаступлении ВСУ
Мир
Вернувшиеся из Китая после задержки туристы поделились впечатлениями
Армия
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Мир
Эксперт предрек скорую замену Зеленского после провала контрнаступления ВСУ
Мир
В ДНР назвали обещание принять Украину в НАТО и ЕС психологической операцией
Мир
Армию Израиля остановили в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа
Экономика
Миллер заявил о поступлении российского газа в якобы отказавшиеся от него страны ЕС
Мир
Захарова указала на голословность обвинений Запада по сотрудничеству РФ и КНДР
Мир
В Италии 30 человек получили ранения после взрыва в центре приема мигрантов
Мир
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве
Мир
В Лондоне продали куртку Майкла Джексона за $306 тыс.
Мир
Кандидат в президенты США предупредил о последствиях в случае столкновения с РФ
Сюжет:

Эксперт назвал глупостью версию о еще не начавшемся контрнаступлении ВСУ

Эксперт Бужинский: версия о том, что контрнаступления не было, глупость
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Версия о том, что контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было, очевидная глупость. Об этом 11 ноября заявил кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований ФМП Евгений Бужинский.

По его словам, если таким образом украинское руководство якобы хотело провести операцию по дезинформации РФ, то западным странам следует задуматься.

«Это очевидная глупость. Если для того, чтобы провести операцию по дезинформации российского общества и российского командования, можно положить 90 тыс. человек, эквивалентное 18-20 бригадам, потерять 500 с лишним танков и около 2 тыс. бронемашин различных классов, тогда спонсорам киевского режима нужно глубоко озаботиться», — сказал Бужинский.

Он подчеркнул, что значительную часть этой техники составляют танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, поставленные США и европейскими странами как раз с 4 июня 2023 года. Вряд ли найдется серьезный эксперт или журналист, который будет писать про эту нелепую версию, заключил Бужинский.

Накануне в эфире украинского телеканала «1+1» заявили, что контрнаступление ВСУ изначально задумывалось как психологическая операция. Украина несколько месяцев якобы обманывала РФ, утверждая, что ведет полномасштабную наземную операцию, а кибервойска разгоняли эту информацию в соцсетях. Отрывок данного эфира опубликовал в своем Telegram-канале портал «Украина.ру».

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
Форма поддержки и ее содержание изменятся, а суммы станут меньше

В субботу, 11 ноября, политолог Антон Бредихин в разговоре с «Известиями» заявил, что из-за провала контрнаступления ВСУ украинский президент Владимир Зеленский вскоре может быть смещен с должности, на его место уже отобран и согласован кандидат.

В этот же день день бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен также высказал мнение, что западные страны намерены сместить Зеленского с поста президента. При этом он указал, что для США остается нерешенной проблема, как заставить его уйти, учитывая, что добровольно покидать пост украинский президент не собирается.

Накануне, 10 ноября, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен обратил внимание, что ВСУ осознают полный провал контрнаступления. Эксперт добавил, что с политической точки зрения это плохо для президента США Джо Байдена.

В этот же день американский политолог Скотт Беннетт отметил, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией. Он добавил, что власть Зеленского будет полностью подорвана примерно через две–четыре недели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023