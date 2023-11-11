Вернувшиеся из Китая после задержки туристы поделились впечатлениями

Туристы, которые вернулись в Россию из Китая после долгой задержки, рассказали 11 ноября «Известиям» о своих впечатлениях.

«Три дня мы отстояли по девять часов — весь рабочий день таможни. Попить, поесть отлучались. Китайские друзья в беде не оставили, нам приносили покушать, потому что мы поняли, что не можем отлучиться и уйти невозможно. Надежда была, что вот-вот, вот-вот», — рассказала туристка Татьяна Слегина.

По ее словам, задержка возникла из-за того, что между Россией и Китаем в районе Благовещенска реже стали ходить суда на воздушной подушке, а по мосту через реку Амур туристов не пускают.

«Мы с первого дня говорили, что стоит же мост, что он работает, фуры по нему ездят. Нельзя что ли автобус пустить? Удивление было наше. Но всё в итоге прошло успешно. Спасибо и российской, и китайской стороне. На мосту всё работает как часы. Все счастливы, что вернулись на родину», — сказала она.

Турист Владимир Алмашев рассказал, как накануне россиян предупредили, что для них будет организован переезд в Благовещенск.

«Ближе к вечеру появилась информация во всех пабликах, что вывезут на автобусе. Прибыть надо было к 9:30 по китайскому времени, так все и сделали. Спустя какое-то время всех пропустили. Посадили на шесть автобусов, привезли на новый пункт пропуска и через новый мост проехали. Всё хорошо, всё прекрасно, всё было комфортно, все аплодировали», — рассказал он.

Он отметил, что ему самому пришлось ждать только один день, в то время как другие туристы ожидали проезда шесть дней.

Проблема с переправой через Амур началась 3 ноября. Вернуться в РФ туристы не могли из-за проблем на погранпереходе Хэйхэ – Благовещенск. Билеты были куплены у компании «АмурАССО». Ее судно «Амур-2009» еще 3 ноября село на мель. Из-за сложной ледовой обстановки по реке курсируют только суда на воздушной подушке, но мест на них всем не хватает.

9 ноября застрявшая в Китае россиянка Наталья Припечек рассказала «Известиям», что на таможенном пункте Хэйхэ пропускают только группы организованных туристов. Она уточнила, что там много детей и пенсионеров — все они ждут выезда в Россию.

На следующий день начальник отдела международных связей министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Ольга Коровкина рассказала, что выезд застрявших на китайском таможенном пункте Хэйхэ туристов из России будет организован в субботу, 11 ноября. Информацию по организации выезда до туристов доведут после согласования с китайской стороной.

10 ноября в МИД РФ «Известиям» сообщили, что генеральное консульство России в Харбине в курсе ситуации с российскими туристами, застрявшими в Китае. Обращений от туроператоров в российские заграничные учреждения в КНР с просьбой оказать помощь в ситуации пока не поступало, уточнили в министерстве.