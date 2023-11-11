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Карта спецоперации на Украине 11 ноября

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 ноября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны России, на купянском направлении были отражены три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной бригады ВСУ. Также нанесено поражение живой силе и технике подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад Украины. Потери противника составили до 80 человек, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля.

На донецком направлении ВС РФ отразили три атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике противника. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 305 боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-30.

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Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 140 бойцов, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М119 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы FH70 производства Великобритании, четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожено до 50 человек, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица М119 производства США.

На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения области уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 534 самолета, 254 вертолета, 8829 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 346 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 194 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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