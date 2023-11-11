В Общественной палате Москвы обсудили тему аттестации водителей такси

Большинство участников круглого стола, который прошел в Общественной палате Москвы, выступили за введение единой аттестации для водителей такси в столичном регионе. Об этом рассказала председатель комиссии по транспорту ОП Москвы Сабина Цветкова.

«Сегодня мы обсуждали, наверное, один из самых важных вопросов за всё время работы — это аттестация водителей такси. Безусловно, такси — это часть нашей инфраструктуры, составная часть столичного городского транспорта, и для нас очень важно комфортно и безопасно пользоваться такси в Москве и в Московской области, потому что это единая агломерация», — отметила Цветкова.

Замдиректора Корпоративного Университета Московского транспорта Анна Иванова добавила, что «пассажиры должны получать высокое качество сервиса независимо от вида транспорта». «Аттестация на знание расположения основных социальных объектов инфраструктуры города, действий в чрезвычайной ситуации и правил перевозки пассажиров позволит подтвердить необходимые знания и навыки, которые так важны для безопасности и комфорта движения города», — подчеркнула Иванова.

На круглом столе также обсуждались такие темы, как развитие отрасли такси в целом, повышение комфорта и безопасности поездок, новый закон о такси, который начал действовать с 1 сентября этого года.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что в 2008 году был принят закон №22 «О легковом такси в Москве», который установил основы взаимодействия столичных органов власти с юрлицами и ИП, занимающимися перевозками. «Одной из значимых мер по реформированию службы такси стало выделение субсидии на обновление таксомоторного парка. За 11 лет компании-перевозчики получили 1,8 млрд рублей на покупку более 70 тыс. машин», — сообщил Шапошников.

В этом году пассажиропоток в такси вырос на 100 тыс. человек — ежедневно автомобили такси перевозят более 1,7 млн человек. В Москве работает более 250 тыс. водителей такси.