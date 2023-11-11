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В ДНР назвали обещание принять Украину в НАТО и ЕС психологической операцией

Гагин: обещания принять Украину в НАТО и ЕС — это психологическая операция
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Обещание Украине принять ее в Европейский союз (ЕС) и НАТО было психологической операцией Запада. Об этом 11 ноября заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Он отметил, что официальный Киев через СМИ стал распространять информацию о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самом деле было «операцией психологических спецслужб», однако события последних месяцев говорят о другом.

«Ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун-президент. Всё ненастоящее. Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей. Вот настоящей операцией психологического характера можно назвать обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз», — сказал он «РИА Новости».

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Ранее, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил о том, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. По его словам, план противника перерезать сухопутный коридор в Крым оказался провальным. Он добавил, что даже в случае редких атак на российскую армию нападения получаются слабыми и заведомо проигрышными.

1 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ уже не смогут добиться прорыва. Он считает, что спасти ситуацию, в которой оказалась украинская армия, может только резкий технологический скачок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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