В ДНР назвали обещание принять Украину в НАТО и ЕС психологической операцией
Обещание Украине принять ее в Европейский союз (ЕС) и НАТО было психологической операцией Запада. Об этом 11 ноября заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
Он отметил, что официальный Киев через СМИ стал распространять информацию о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самом деле было «операцией психологических спецслужб», однако события последних месяцев говорят о другом.
«Ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун-президент. Всё ненастоящее. Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей. Вот настоящей операцией психологического характера можно назвать обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз», — сказал он «РИА Новости».
Ранее, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил о том, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. По его словам, план противника перерезать сухопутный коридор в Крым оказался провальным. Он добавил, что даже в случае редких атак на российскую армию нападения получаются слабыми и заведомо проигрышными.
1 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ уже не смогут добиться прорыва. Он считает, что спасти ситуацию, в которой оказалась украинская армия, может только резкий технологический скачок.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.