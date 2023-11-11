В Италии 30 человек получили ранения после взрыва в центре приема мигрантов
В Италии в центре временного приема мигрантов в городе Сан-Лоренцо-Нуово в области Лацио произошел взрыв, в результате которого ранения получили не менее 30 человек. Об этом 11 ноября сообщает телеканал RAI News 24.
«Сегодня ночью в 01:00 по местному времени (23:00 мск 10 ноября) произошел сильный взрыв в центре приема мигрантов в Сан-Лоренцо-Нуово, в районе Витербо. 30 человек ранены, некоторые в критическом состоянии, один человек находится в коме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в числе пострадавших есть несовершеннолетние. Все они были доставлены в больницу.
Причина взрыва пока неизвестна, полиция начала расследование. Как заявил мэр Сан-Лоренцо-Нуово Массимо Бамбини, возможной причиной взрыва могла быть утечка газа. Его слова передает La Stampa.
Ранее, 8 ноября, взрыв произошел на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай. В результате пострадали по меньшей мере 13 человек.