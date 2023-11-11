Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве

Новый взрыв прогремел в Киеве в субботу, 11 ноября. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Других подробностей нет. Тревога в городе и области не объявлялась.

Ранее в этот день в Киеве произошла серия взрывов. Уточнялось, что они прогремели в левобережной части города. Как сообщал мэр города Виталий Кличко, работала система противовоздушной обороны (ПВО). В своем Telegram-канале он сообщил, что спасателей на фоне взрывов никто не вызывал, однако люди звонили в экстренные службы из-за громких звуков.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Российские силы начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отмечал тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.