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В Лондоне продали куртку Майкла Джексона за $306 тыс.

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Фото: PA Media
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Кожаная черно-белая куртка, которую поп-музыкант Майкл Джексон надевал во время съемок рекламы «Поколение Pepsi» в 1984 году, была продана на аукционе Propstore в Лондоне а $306 тыс. Об этом 11 ноября сообщает BBC News.

Куртка Джексона была одной среди более 200 памятных вещей из музыкальной сферы, которые были проданы на аукционе. Так, коллекционер купил купили кожаную куртку La Rocka британского музыканта Джорджа Майкла $115 тыс. В этой куртке в 1987 году исполнитель снялся в клипе с американской певицей Аретой Франклин на песню «I Knew You Were Waiting (For Me)».

Кроме того, за $22,9 тыс. был продан шиньон британской певицы Эми Уайнхаус, в котором она появилась в клипе на песню «You Know I'm No Good» в 2007 году.

При этом никто не купил гитару Gibson, принадлежавшую Ангусу Янгу из рок-группы AC/DC, а также выпущенный ограниченным тиражом музыкальный автомат Yellow Submarine Beatles.

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В апреле 2020 года на аукционе также продали принадлежавшую Джексону белую перчатку со стразами. Знаменитый аксессуар музыканта, инкрустированный кристаллами «Сваровски», неназванный покупатель приобрел почти за $104 тыс.

Самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, обладатель 15 премий «Грэмми» Майкл Джексон скоропостижно скончался в Лос-Анджелесе 25 июня 2009 года, не дожив два месяца до 51-го дня рождения. Причиной его смерти была названа передозировка сильнодействующего анестетика пропофола.

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