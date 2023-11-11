РЕН ТВ покажет сериал «Оборотень»

Сериал «Оборотень» с захватывающим сюжетом и уникальным актерским составом готовится к выходу на РЕН ТВ. Кинокритик телеканала Николай Никулин 11 ноября рассказал, почему каждый должен посмотреть этот сериал.

Российский актер Денис Шведов сыграл в картине спецагента, который потерял память. По его словам, сериал повествует о том, как человек пытается собрать свою жизнь, совершенно не помня, что с ним происходило.

Отличительная особенность картины — кадры рукопашного боя. Так, главный герой без применения огнестрельного оружия держит всех в страхе, чем и вызывает подозрения, в том числе и у полиции.

Настоящее имя главного героя — Андрей Лазарев. Шведову для этой роли пришлось пройти подготовку в клубе стритфайтинга.

Все сцены боев выполнены без каскадеров, а в качестве подручных средств используется не только вилка, швабра или микрофон, но даже кредитная карта, рассказывает Никулин.

От того, как быстро вернется память к Лазареву, зависят в том числе жизни его коллег. Роль одного из них исполнил Максим Щеголев. В сериале он появляется в образе сотрудника засекреченного департамента спецопераций ФСБ и возглавляет последнюю операцию Лазарева.

«Круто выходить на площадку, когда ты готов. Овладел новым искусством рукопашного боя», — рассказал Щеголев.

В сериале также сыграли Юлия Франц, Алексей Морозов и Алексей Кирсанов. Режиссер картины — Анна Курбатова «(Дополнительный урок», «Вне зоны доступа»). Сериал выйдет на экраны с 26 ноября.