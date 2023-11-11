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Сотрудники SpaceX получили более 600 травм из-за стремлений Маска к Марсу

Reuters: персонал SpaceX получил более 600 травм из-за стремлений Маска к Марсу
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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Сотрудники американской компании Space Exploration Technologies (SpaceX) за последние девять лет получили более 600 производственных травм из-за намерения ее генерального директора Илона Маска осуществить полет на Марс. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщило агентство Reuters.

Журналисты провели расследование, в рамках которого пообщались с 30 бывшими и нынешними работниками корпорации. Им удалось выяснить, что многие получили серьезные повреждения и даже инвалидность.

«Записи включали сообщения о более чем 100 рабочих, получивших порезы или рваные раны, 29 — с переломами костей или вывихами, 17 — с переломами рук или пальцев, а также о девяти — с травмами головы, в том числе одним переломом черепа, четырьмя сотрясениями мозга и одной черепно-мозговой травмой», — говорится в публикации.

Кроме того, Reuters отмечает, что восемь несчастных случаев привели к ампутациям. Сотрудники объяснили, что такие происшествия в SpaceX происходят из-за хаоса в компании. Недостаточно обученный персонал пренебрегает правилами безопасности для того, чтобы вовремя выполнить установленный Маском план работ, дополнили они.

Однако в статье также обратили внимание, что сам владелец корпорации также пренебрежительно относится к безопасности своих работников. Отмечается, что он якобы «иногда играл с новым огнеметом» и стрелял в сторону людей. Помимо этого, из-за нелюбви миллиардера к ярким цветам персонал также призывали отказаться от желтой защитной одежды.

По мнению бывших и нынешних сотрудников компании, такое отношение связано с верой Маска в специальную миссию SpaceX по колонизации Марса.

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25 августа министерство юстиции США подало иск против корпорации SpaceX за дискриминацию беженцев и лиц, получивших убежище, при приеме на работу. В иске утверждается, что компания дискриминировала беженцев на нескольких этапах найма: отговаривала подавать заявки на открытые вакансии, не могла справедливо рассматривать заявления, отказывалась нанимать квалифицированных кандидатов.

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