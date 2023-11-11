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Два человека пострадали при сходе вагонов в Рязанской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Машинист и его помощник пострадали при сходе с рельсов вагонов грузового поезда в Рязанской области. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — также заявили в ведомстве.

Об инциденте ранее в этот день рассказала пресс-служба Московских железных дорог (МЖД). Он произошел «в результате вмешательства посторонних лиц» на перегоне станций Рыбное – 179-й км. Всего с рельсов сошли 19 вагонов.

В пресс-службе подчеркнули, что на пассажирское сообщение произошедшее не влияет. Также нет угрозы для экологии.

Ранее, 3 ноября, в Кемеровской области в результате столкновения легкового авто с грузовым поездом у железнодорожного состава сошли с рельсов два пустых вагона. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

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