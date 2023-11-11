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Четыре украинских беспилотника уничтожили в Брянской области

Богомаз: в Брянской области уничтожили четыре украинских БПЛА, пострадавших нет
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Четыре украинских беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте работают оперативные службы, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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Накануне, 10 ноября, БПЛА самолетного типа уничтожили в воздухе над Брянской областью.

Кроме того, в этот же день Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны Климовского района, пострадавших не было. Глава региона также указывал, что боевики совершили обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа, в результате была частично разрушена гражданская инфраструктура.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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