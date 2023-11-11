Politico узнала о намерении Байдена провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден собирается провести «жесткий разговор» с председателем КНР Си Цзиньпином по ключевым вопросам китайско-американских отношений, а также о связях Пекина с Тегераном и роли страны в конфликте на Украине. Об этом говорится в публикации газеты Politico от 10 ноября.

По данным издания, Байден в ходе встречи планирует убедить Си Цзиньпина повлиять на Иран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке». По словам американского чиновника, которого цитирует газета, любые «провокационные действия» Тегерана вызовут оперативную реакцию Вашингтона.

Кроме того, лидеры обсудят возможность восстановления каналов связи между военными, которые были приостановлены после визита на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября в Сан-Франциско, где с 11 по 17 ноября будет проходить саммит АТЭС. Официально подтверждено, что они обсудят двусторонние отношения США и КНР, сохранение каналов коммуникации, а также ряд глобальных и региональных проблем.

До этого, 8 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал о работе Вашингтона над тем, чтобы встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла конструктивно. При этом на тот момент в Белом доме были не готовы подтвердить ее проведение.

7 ноября заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что представители США и КНР проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями. Они стали первым раундом диалога между сторонами американо-китайских отношений в этой области со времен администрации бывшего американского лидера Барака Обамы.

Помимо этого, 26 октября глава МИД КНР Ван И заявил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы, обеим странам нужен всеобъемлющий диалог.