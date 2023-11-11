Реклама
Прямой эфир
Мир
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у берегов Калифорнии
Мир
На Западе предположили урегулирование конфликта на Украине с введением баз НАТО
Мир
Рейтинг правительства Японии обвалился до рекордно низкого уровня
Мир
Последняя песня The Beatles с вокалом Леннона возглавила хит-парад Британии
Мир
В Германии отреагировали на политику Зеленского в отношении Запада
Мир
Венесуэла и Венгрия договорились о развитии стратегического сотрудничества
Наука и техника
Первую в мире обезьяну-химеру с двумя наборами ДНК создали ученые из Китая
Армия
Артиллерия РФ поразила украинский пункт управления БПЛА у Новомихайловки
Общество
Стало известно о завершении первого этапа летных испытаний беспилотника ТрАМП
Общество
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Южных Курил
Мир
Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Москвой
Общество
Санитарный борт прибыл для эвакуации экипажа аварийного Ан-2 на Чукотке
Общество
Пожар в производственном здании в Тамбовской области ликвидирован

Politico узнала о намерении Байдена провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином

Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране
0
Фото: Global Look Press/White House
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден собирается провести «жесткий разговор» с председателем КНР Си Цзиньпином по ключевым вопросам китайско-американских отношений, а также о связях Пекина с Тегераном и роли страны в конфликте на Украине. Об этом говорится в публикации газеты Politico от 10 ноября.

По данным издания, Байден в ходе встречи планирует убедить Си Цзиньпина повлиять на Иран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке». По словам американского чиновника, которого цитирует газета, любые «провокационные действия» Тегерана вызовут оперативную реакцию Вашингтона.

Кроме того, лидеры обсудят возможность восстановления каналов связи между военными, которые были приостановлены после визита на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября в Сан-Франциско, где с 11 по 17 ноября будет проходить саммит АТЭС. Официально подтверждено, что они обсудят двусторонние отношения США и КНР, сохранение каналов коммуникации, а также ряд глобальных и региональных проблем.

Помоги Ближнему своему: Пекин и Вашингтон обсудят войну Израиля и ХАМАС
Почему обострение ситуации бьет по интересам Китая и чего ждет от него американская сторона

До этого, 8 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал о работе Вашингтона над тем, чтобы встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла конструктивно. При этом на тот момент в Белом доме были не готовы подтвердить ее проведение.

7 ноября заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что представители США и КНР проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями. Они стали первым раундом диалога между сторонами американо-китайских отношений в этой области со времен администрации бывшего американского лидера Барака Обамы.

Помимо этого, 26 октября глава МИД КНР Ван И заявил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы, обеим странам нужен всеобъемлющий диалог.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023