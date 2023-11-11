Мэр Киева сообщил о взрывах в левобережной части города

Взрывы прогремели в субботу, 11 ноября, на левом берегу в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он также сообщил о работе системы противовоздушной обороны. В настоящее время в городе объявлена воздушная тревога.

О взрывах в Киеве также сообщают очевидцы в социальных сетях. Отмечается, что их было от двух до пяти.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Ранее в этот день взрывы также звучали в Харькове. Украинские СМИ сообщали также о работе ПВО в Киевской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.