Боец Ганин рассказал о подготовке к поединку против Савановича

Российский боец Евгений Ганин 11 ноября заявил, что не изучал фишки своего противника серба Дамьяна Савановича перед турниром в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«В нашей профессии недооценки соперника нет. Я видел два или три боя. Но во время поединка ты никогда не знаешь, будет ли соперник так же себя вести, как в предыдущих боях. Поэтому особо никаких фишек или чего-то еще я не высматривал», — сказал Ганин.

Как отметил боец, достаточно увидеть рост человека и примерные навыки ведения боя, и этого уже будет достаточно для подготовки.

Ганин подчеркнул, что с большим уважением относится к своему сопернику. Также он поблагодарил Савановича за то, что тот согласился приехать на турнир. Российские спортсмен надеется, что удастся показать хороший бой.

По словам Ганина, он тренируется каждый день, чтобы быть на пике своей формы к бою. При этом он указал, что не готовит никаких «фишечек», поскольку тайский бокс прост. Главное — правильные комбинации.

Бой между Ганиным и Савановичем состоится 18 ноября в Сочи в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также представитель Белоруссии Никита Шостак проведет поединок с Александром Малафеевым. Главным боем турнира станет поединок кикбоксера, чемпиона Европы и мира Владимира Минеева с самбистом, бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым. В соглавном поединке сойдутся российский кикбоксер и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев и бразильский боец Джонатан Оливейра. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.

11 ноября российский боксер Григорий Дрозд назвал бойца Владимира Минеева фаворитом в бою с Иваном Штырковым. Он считает, что Штырков — очень хороший боец, но не обладает классическими навыками по кикбоксингу, которые есть у Минеева.

Ранее, 9 ноября, боец MMA Алексей Олейник также указал на преимущества Минеева перед Штырковым.

В тот же день боец Сергей Калинин заявил, что Минеев обладает исключительно сильным ударом, а его будущий оппонент Штырков хорош в клинче. По мнению Калинина, Минеев активно тренировался, поэтому и прошел сборы.

5 ноября боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов предсказал, что предстоящий бой между Минеевым и Штырковым будет мощным.

До этого, 3 ноября, Штырков показал «Известиям», как он готовится к поединку с Минеевым. По его словам, он сделал акцент на отработку ударной техники.