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В Германии отреагировали на политику Зеленского в отношении Запада

Spiegel: манипуляции Зеленского в отношении Запада больше не действуют
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Фото: Global Look Press/James McGill
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Теперь манипуляции украинского президента Владимира Зеленского не действуют на Запад, поэтому Украина остается без союзников, которые способны обеспечивать ее. Об этом 11 ноября сообщили обозреватели немецкого журнала Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд.

«Зеленский неоднократно подвергал западные правительства моральному давлению, требуя предоставить Украине больше оружия, боеприпасов и денег», — подчеркнули журналисты.

Как отметили журналисты, после обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября внимание Запада переключилось с Украины.

Обозреватели заявили, что новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон не считает нужным выделять помощь Киеву и использует Украину как «политический рычаг» для воздействия на администрацию.

«Для Украины прекращение помощи США будет не чем иным, как катастрофой», — отмечается в материале.

Обозреватели издания пришли к заключению, что ни одна другая страна не сможет компенсировать американскую помощь Украине.

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Ранее, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть из-за нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль.

Как отметил Зеленский, это будет иметь последствия, однако он не пояснил эту свою мысль. При этом украинский президент указал, что, «если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России». Вместе с тем Зеленский выразил надежду на продолжение поддержки со стороны США.

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