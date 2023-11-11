Минюст признал иноагентами историка Малова и журналиста Колдобского

Псковский политик Алексей Малов попал в реестр иноагентов Минюста Российской Федерации. Об этом 10 ноября сообщили на сайте ведомства.

Также реестр пополнился изданиями «Гроза» и «Кедр медиа». В список вошел и журналист Сергей Колдобский.

Согласно комментариям Минюста относительно расширения списка иноагентов, Колдобского добавили в перечень в связи с его участием в написании сообщений материалов иноагентов и его работой в качестве корреспондента иностранного интернет-издания. Отмечается, что журналист предпринимал действия, формирующие негативный образ России.

Малов попал в реестр за распространение недостоверной информации о решениях органов публичной власти РФ и проводимой ими политики. В Минюсте отметили, что в настоящее время он проживает за границей.

По сообщению ведомства, проект «Гроза» также способствовал распространению негативного образа страны. В Минюсте указали, что издание пропагандировало иностранную образовательную организацию, считающуюся нежелательной на территории РФ.

Тем временем «Кедр медиа» распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Подчеркивается, что эти данные касались сферы экологии и природоохранной деятельности.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.