Медик скорой помощи «Астра» рассказала «Известиям» о решении отправиться на СВО

Бывший медик скорой помощи отправилась служить во взвод эвакуации в зоне спецоперации. Об этом 11 ноября фельдшер с позывным Астра рассказала корреспонденту «Известий» Александру Устинову.

В разговоре фельдшер призналась, что чувствует необходимость хоть как-то помочь бойцам ВС РФ.

«Дети выросли, внуков еще нет, поэтому есть свободное время, чтобы помочь, какую-то пользу принести. Есть знания, есть силы. Хочется помочь чем-то своим ребятам», — поделилась с корреспондентом «Астра».

По словам женщины, которая отработала 18 лет в качестве фельдшера скорой помощи, она приходила в военкомат четыре раза, но сначала ее брать добровольцем не хотели и только лишь на четвертый раз ей удалось отправиться на фронт.

«Астра» рассказала, что не все коллеги и друзья сразу поняли ее решение, и только спустя время многие из них пересмотрели свое мнение и теперь гордятся ей.

Ранее сообщалось, что три сотрудника бригады скорой помощи получили ранения из-за обстрелов центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».