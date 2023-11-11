США и Индия договорились сотрудничать в сфере обороны по широкому кругу вопросов

По результатам встречи министров иностранных дел и министров обороны США и Индии в Дели в формате «2+2» стороны достигли договоренностей о развитии сотрудничества в оборонной сфере по широкому кругу вопросов. Об этом 10 ноября сообщили на сайте Министерства обороны США.

«Развивая динамику двусторонних отношений, четыре лидера договорились продолжать продвигать все элементы крупного оборонного партнерства», — говорится в публикации минобороны США.

Уточняется, что глава Пентагона Ллойд Остин обсудил приоритеты в двусторонних отношениях и вызывающие озабоченность события глобального масштаба на встрече с главой правительства Индии Нарендрой Моди и министром иностранных дел.

Согласно тексту сообщения, Остин приветствовал точку зрения индийского премьера в отношении совместных шагов двух сторон для закрепления достижений крупного оборонного партнерства и продвижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Ведущие политики США и Индии отметили невероятный прогресс в реализации новой дорожной карты американо-индийского оборонно-промышленного сотрудничества, написанной в июне. Остин подчеркнул намерение обеих стран заключить соглашение о совместном производстве бронированных машин пехоты. Кроме того, на встрече поднимались вопросы дальнейшей интеграции оборонно-промышленных экосистем США и Индии.

Стороны выразили поддержку предложению провести учения возрастающей сложности и географического охвата для повышения оперативной совместимости между вооруженными силами двух стран. В релизе Пентагона сообщается, что по итогам диалога западные СМИ, Блинкен и Остин обсудили в Индии вопросы закупок американских вооружений для индийской армии, в частности, закупку американских двигателей для боевых самолетов индийских ВВС.

На повестке была и поставка американских беспилотников на сумму $3 млрд. Дели поддержал предложение Вашингтона поставить Индии бронетехнику.

О прибытии Остина в Индию сообщалось ранее, 9 ноября. Отмечалось, что визит продлится два дня. Это пятая встреча министров Индии и США в формате «2+2», а для главы Пентагона это уже девятый визит в Индо-Тихоокеанский регион.

До этого, 20 октября, американские СМИ сообщили о намерении Белого дома запросить у конгресса более $100 млрд, $7 млрд из которых будут направлены на гуманитарную помощь Индо-Тихоокеанскому региону. При этом большая часть суммы будет реализована в качестве финансовой и гуманитарной помощи Израилю и Украине.