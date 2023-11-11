Reuters узнало о разногласиях по выделению Украине €20 млрд военной помощи

В Евросоюзе (ЕС) план по финансированию Украины еще на €20 млрд в качестве военной помощи встретил сопротивление среди стран-участниц, включая Германию. Об этом 10 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

В статье также подчеркивается, что план финансовой помощи может претерпеть изменения.

«Пока не буду говорить, что этот план провалился, но его, безусловно, можно улучшить. У Германии возникло много вопросов <...> и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, по информации издания, некоторые члены ЕС указали на возможную нехватку средств в их странах на такой объем помощи киевскому режиму.

Ранее в этот день агентство Bloomberg поделилось информацией о том, что ЕС вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов до марта 2024 года. Планировалось, что объединение передаст Киеву снаряды в течение года — сначала из имеющихся запасов, а затем благодаря совместным закупкам и увеличению производственных мощностей.

Также член Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек заявил о стремительном росте коррупции на Украине на фоне увеличения финансирования Киева странами Евросоюза.

Накануне, 9 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что страны ЕС изучают альтернативный план финансирования Украины на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи в €50 млрд. В запасной план будут входить национальные гарантии стран ЕС по привлечению финансирования на рынках.

Ранее, 8 ноября, помощник главы агентства США по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки сообщила, что организация исчерпала свои резервы для помощи Украине. По ее словам, с февраля 2022 года агентство выделило на гуманитарную помощь Киеву порядка $2 млрд.

До этого, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Днем ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия потратила на военную поддержку Украине с начала спецоперации €4,2 млрд. Он напомнил, что в целом помощь ФРГ составила уже €24 млрд. Хотя Берлин продолжает дальше направлять Киеву новые пакеты и обещает поддерживать в дальнейшем, такая позиция «давно не встречает единодушной поддержки», добавил дипломат.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.