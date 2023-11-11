Боец спецназа «Сибирь» рассказал об уничтожении ВСУ на подходе к позициям ВС РФ

Группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются бойцами ВС РФ еще на подходе к позициям на артемовском направлении. Об этом 11 ноября рассказал «РИА Новости» боец спецназа «Сибирь» Южной группировки войск.

«Разница есть между профессиональной группой и, так скажем, неподготовленной — «мясной группой». «Мясные группы» выдвигаются в колонну, между ними дистанции вообще никакой, то есть при хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу», — рассказал спецназовец.

Военнослужащий добавил, что применять FPV-дроны лучше совместно с артиллерией, так как это повышает эффективность поражения всей группы.

«Было три волны наката (наступление противника. — Ред.), выдвигались группами по восемь человек, дистанция между ними — минимальная, просто эти три волны быстро погасили. Работали всеми орудиями — 120-й, 82-й (минометы калибра 120 и 82 мм. — Ред.), расчеты FPV, все эти волны быстро погасили. Так эффективно, что они даже до наших позиций не дошли», — отметил боец.

Боец спецназа уточнил: чтобы поразить подготовленного противника, нужно выбрать главную пару в группе и атаковать ее дроном-камикадзе и только потом уничтожать остальную часть артиллерией.

В этот же день сообщалось, что артиллеристы Южной группировки российских войск поразили украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе Новомихайловки на донецком направлении. ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы лишились самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» калибра 152 мм, гаубицы 2А65 «Мста-Б» калибра 152 мм, а также трех 120-миллиметровых минометов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».