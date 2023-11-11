Вооруженный конфликт на Украине практически завершился, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс. Об этом 10 ноября написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter).

По его мнению, против Израиля собирается целый союз, и он никогда не смог бы возникнуть в иных условиях.

«Все сосредоточены на Израиле и ХАМАС и видят то, что им не нравится», — отметил Макгрегор.

Он считает, что антиизраильский альянс готов начать боевые действия против еврейского государства. Полковник добавил, что США не могут это проигнорировать.

Ранее, 9 ноября, бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук поделился мнением о том, что киевский режим начинает разваливаться. Он отметил, что «конец игры случился, военная часть конфликта закончилась».

30 октября Макгрегор заявил, что США могут обострить палестино-израильский конфликт до крупной войны, которая приведет к уничтожению Израиля. Он подчеркнул, что США уже использовали подобную тактику повышения ставок до разрушения государства на Украине. Специалист добавил, что напряженные отношения США с некоторыми государствами на Ближнем Востоке могут привести к катастрофическим последствиям в данной ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.