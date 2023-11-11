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Вице-премьер Госсовета КНР выразил обеспокоенность санкциями главе минфина США

Xinhua: Вице-премьер Госсовета КНР Лифэн обеспокоен ужесточением санкций США
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провел переговоры с министром финансов США Джанет Йеллен в Сан-Франциско (штат Калифорния), на которых выразил обеспокоенность по поводу ужесточения американских санкций, экспортных и инвестиционных ограничений, а также пошлин в отношении Китая. Об этом 11 ноября сообщило агентство Xinhua.

Сообщается, что Хэ Лифэн потребовал от Вашингтона «предпринять конкретные шаги» для урегулирования указанных вопросов.

Отмечается, что консультации прошли конструктивно, стороны обсудили проблемы двустороннего и глобального характера, которые представляют взаимный интерес.

Как отмечается в материале, в ходе визита вице-премьера Госсовета КНР в США обе стороны предпринимают активные усилия, чтобы нормализовать двусторонние отношения. По данным агентства, стороны уделили особое внимание реализации консенсуса, который был достигнут между лидерами двух стран, а также экономической повестке перед визитом 14–17 ноября председателя КНР Си Цзиньпина в США, где у него состоится встреча с американским президентом Джо Байденом.

Китайское издание также приводит данные Global Times, в котором отмечается, что санкции США распространяются на более чем 1,3 тыс. субъектов и индивидуальных лиц КНР.

Небойкая торговля: товарооборот между КНР и США продолжил падение
Насколько это полезно для России

Днем ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Соединенные Штаты предупредили Китай о возможности применения новых санкций в случае оказания помощи России в связи с проведением спецоперации. Йеллен утверждает, что у США есть свидетельства о возможном содействии фирм и финансовых институтов КНР поставкам оборудования и материалов в Россию.

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