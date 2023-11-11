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В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба России от экономических преступлений

ГП РФ: свыше 50% ущерба от нарушений закона нанесли экономические преступления
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Генеральная прокуратура РФ 11 ноября сообщила, что больше половины ущерба от преступлений, зарегистрированных за девять месяцев в России, приходится на деяния экономической направленности.

«Ущерб от преступлений составил 397 млрд рублей, что на 36,3% меньше показателя за январь–сентябрь прошлого года. Больше половины причиненного ущерба приходится на деяния экономической направленности (231,3 млрд рублей)», — приводит отчет ведомства «РИА Новости».

Уточняется, что в процессе добровольного погашения ущерба и в ходе изъятия имущества государству было возмещено 105,3 млрд рублей. На активы стоимостью 150,9 млрд рублей был наложен арест, добавили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, за девять месяцев в России было зарегистрировано более 1,5 млн преступлений, что на 1,8% ниже аналогичного периода прошлого года.

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Ранее, 27 июля, генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что в первом полугодии 2023 года было пресечено 625 тыс. нарушений в экономической сфере, в том числе в сфере исполнения законодательства о бюджете (84 тыс.), землепользовании (62 тыс.) и налогах (22 тыс.).

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