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Артиллерия РФ поразила украинский пункт управления БПЛА у Новомихайловки

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Артиллеристы Южной группировки российских войск поразили украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе Новомихайловки на донецком направлении. Об этом 11 ноября сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Новомихайловки, позиции гранатометных расчетов АГС и СПГ, а также крупнокалиберного пулемета вблизи Клещеевки, Васюковки, Артемовского и Переездного Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, Астафьев добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрбатарейной борьбы лишились самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» калибра 152 мм, гаубицы 2А65 «Мста-Б» калибра 152 мм, а также трех 120-миллиметровых минометов.

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Ранее, 9 ноября, начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что ее авиация, ракетчики и артиллеристы уничтожили до 145 военнослужащих ВСУ на южнодонецком направлении. Помимо этого, противник потерял две станции РЭБ и автомобильную технику.

Накануне в Минобороны сообщали о потере ВСУ за сутки до 235 военных на донецком направлении. В результате ударов Южной группировки войск также были уничтожены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля противника. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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