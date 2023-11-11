СМИ сообщили о шести погибших при ударе Израиля по жилому дому в секторе Газа

Семеро человек погибли в результате авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Al Mayadeen.

По информации телеканала, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит интенсивные удары по жилым кварталам восточных районов города Газа и ведет артиллерийский обстрел восточных районов города Хан-Юнис.

Накануне ЦАХАЛ сообщила, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта израильская армия поразила более 15 тыс. объектов и изъяла 6 тыс. единиц оружия.

9 ноября в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан был проведен рейд с помощью удара беспилотника Израиля, в ходе которого было уничтожено более 10 радикалов, свыше 20 человек задержано.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.