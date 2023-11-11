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Документы о взаимодействии полиции Украины с ФБР попытались уничтожить в ЛНР

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР) документы, которые подтверждают взаимодействие полиции Украины и Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом 11 ноября сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника спецслужб ЛНР.

«Прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке, обнаружили документы. Неизвестные хотели их уничтожить, но всё не успели», — сообщил агентству источник.

Отмечается, что в найденных документах были списки украинских полицейских и кинологов, которые принимали участие в совместных учениях с представителями ФБР. Также сообщается, что некоторые украинские полицейские выезжали за границу на обучение.

Неизвестные хотели всё уничтожить, сжигали архивы, но часть всё же сохранилась.

«Видимо, палили архивы: есть 2021 года, есть и 2016 года. Вот есть документ, что телеграмма поступила на направление на обучение во Львов, и что самое интересное, проводит обучение ФБР Соединенных Штатов Америки», — заявил эксперт, комментируя один из документов.

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Ранее, 30 октября, сообщалось, что сотрудники подконтрольных США биолабораторий начали уничтожать документы еще в 2022 году. Тогда США сделали Украину отдельным регионом для проведения своих биологических программ. По словам начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, у российской стороны есть документы, подтверждающие участие Госдепартамента США в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года, которые свидетельствуют об активном участии Госдепа США в биологических программах на территории других стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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