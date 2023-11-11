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Стало известно о завершении первого этапа летных испытаний беспилотника ТрАМП

«РИА Новости»: беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний
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Фото: РИА Новости
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Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний. Об этом 11 ноября сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из разработчиков.

Как сообщал источник агентства, ТрАМП проходит наземные испытания. На беспилотник установили штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные усиленные стойки шасси взамен технологических, которые используются для наземных рулежек.

«В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики (ТТХ), заложенные при проектировании», — отметил разработчик в беседе с агентством.

Также сообщается, что в дальнейших полетах будет нарабатываться статистика и изучаться работа систем на различных режимах в самых разных условиях.

Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию, рассказал разработчик, пояснив, что на первом этапе летных испытаний достаточно сложно обойтись без нештатных ситуаций. Он добавил, что специалисты компании уже выясняют причину отказа и извлекут полезную информацию для продолжения доводки изделия.

Обращаясь к характеристикам, ТрАМП способен перевезти до 250 кг груза на дистанцию свыше 600 км. В машине есть большой грузовой отсек объемом 2650 л, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом габаритный груз. Скорость аппарата составляет 195 км/ч.

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Ранее, 1 ноября, сообщалось, что опытный образец широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет. Полет проходил на высотах до 2 тыс. м, скорости до 390 км/ч и продолжался 26 минут. Самолет является модернизированной версией Ил-96-300, отличается удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС‑90А1 и вмещает до 370 пассажиров.

Самолет был изготовлен в филиале ПАО «Ил» — ВАСО, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха». По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, Ил-96-400М заменит иностранные аналоги.

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