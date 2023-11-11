Умер креативный директор модного дома Moschino Давиде Ренне

Креативный директор модного дома Moschino Давиде Ренне умер в Милане в возрасте 46 лет спустя девять дней после назначения на должность. Об этом 10 ноября сообщила итальянская материнская компания бренда Moschino Aeffe SpA.

«Нет слов, чтобы описать ту боль, которую мы испытываем в это драматическое время. Давиде присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь слишком рано забрала его от нас. Мы до сих пор не можем поверить в то, что произошло», — приводит телеканал CNN слова Массимо Ферретти, председателя правления Aeffe SpA.

Он также отметил, что новый креативный директор бренда за такой короткий срок на должности уже успел завоевать уважение и любовь своих коллег. Ферретти выразил соболезнования родным и близким дизайнера.

Онлайн-издание The Daily Front Row узнало, что причиной смерти дизайнера стал сердечный приступ. Журналисты добавили, что эту информацию им подтвердили в компании Aeffe SpA.

Давиде Ренне родился в Тоскане. О его назначении на пост креативного директора Moschino стало известно в октябре 2023 года. К разработке первой коллекции женской и мужской одежды, а также аксессуаров он приступил 1 ноября. Отмечается, что дизайнер должен был показать свою первую коллекцию в феврале во время Недели моды в Милане.

До получения должности в Moschino Ренне 20 лет работал в команде Gucci под руководством различных креативных директоров, в последние годы возглавляя отдел женской одежды.