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Психолог рассказала о влиянии самооценки на увольнение

Психолог Велес: низкая самооценка может быть причиной страха увольнения
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Для некоторых увольнение проходит быстро и с удовольствием, в то время как у других этот процесс сопровождается чувствами вины, стыда и страха, что приводит к нервному перенапряжению и депрессии. Об этом 11 ноября рассказала психолог Марина Велес в беседе с агентством «Газета.Ru».

Она отметила, что такое состояние в психологии называется «самостигматизация».

«Самостоятельная стигматизация — это когда человек сам себя угнетает, винит и верит в свое «предательство», отклонение от нормы», — объяснила Велес.

Специалист выделила несколько причин страха увольнения. Первая — нежелание покинуть свою зону комфорта. Она уточнила, что этот термин вовсе не про уют и удобство, а чувство, что вокруг находится всё то, что хорошо привычно.

«Выжить — главная цель, заложенная в лимбической системе, самой древней части мозга. Ему важно оставить нас там, где сидим. <…> И когда мы пытаемся пересечь границу, мозг сигнализирует страхом: «Не надо, не начинай новое!» Потому что выживаемость в знакомых условиях выше», — пояснила эксперт.

Вторая причина состоит в так называемом синдроме «самозванца». По словам Велес, он особенно может проявиться при выходе на новую работу. В такой ситуации создается впечатление, что придется начинать всё сначала и вновь его прорабатывать.

Наконец, третья причина состоит в низкой самооценке. «Чем дольше находишься в подчинении у руководителя — абьюзера, тем ниже самооценка, потому что мозг постепенно начинает верить в то, что чаще всего повторяется», — отметила психолог.

Однако Велес добавила, что здоровое чувство вины возникает, когда мы причинили ущерб, но если человек обесценивает себя, винит за то, что не оправдал надежды, «предал» коллектив, то это невротические чувства.

«Происходит это потому, что с детства воспитывались чувством вины и стыда. Но у вас своя жизнь, и вы несете за нее ответственность. Если видите, что здесь плохо, а в другой компании будет лучше, значит, обязаны корректировать свою жизнь. Не страдать на нелюбимой работе», — подвела итог психолог.

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Ранее, 9 ноября, в Государственную думу был внесен законопроект о сокращении продолжительности рабочего времени в неделю на один час перед нерабочими днями. Таким образом, общее количество часов рабочего времени в неделю снизится с 40 до 39. По действующему законодательству это время сокращается только перед праздничными днями.

7 ноября по результатам опросов 45% российских работодателей сообщили об увеличении количества выгоревших сотрудников. 39% опрошенных считают, что в 2023 году работники более активно увольнялись по сравнению с прошлым годом. При этом большинство (55%) отметили увеличение суммы, которую работники просят в качестве премий и повышения зарплаты.

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