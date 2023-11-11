Спикер конгресса США заявил об отсутствии оснований для импичмента Байдена

На данный момент нет достаточной доказательной базы, чтобы запустить процесс импичмента президента США Джо Байдена. Об этом 11 ноября написала газета Washington Post (WP), цитируя спикера палаты представителей Майка Джонсона.

«Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента», — заявил Джонсон.

Джонсон не считает «политическим императивом» добиваться отставки американского лидера с учетом его низких предвыборных рейтингов, добавили в материале газеты.

Нижняя палата конгресса, которая контролируется республиканцами, ведет собственное расследование для того, чтобы доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции его родственников, которые якобы торговали именем президента по всему миру.

В случае, если конгрессмены всё-таки поддержат импичмент Байдена, то демократическое большинство в сенате не позволит отправить американского лидера в отставку.

Ранее, 4 ноября, бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления перед избирателями заявил, что из-за политики президента США Джо Байдена другие страны относятся к Соединенным Штатам как к маленьким детям. Политик сравнил действующего президента с шестилетним ребенком и обвинил в некомпетентности на посту.

По его словам, неспособность Байдена занимать президентскую должность доказывается в том числе его коррупционным прошлым. Трамп заявил, что действующий лидер США уже давно скомпрометирован.