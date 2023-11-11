Постпред Мальты отметил прогресс СБ ООН в принятии ближневосточной резолюции

Совет Безопасности ООН сильно продвинулся в вопросе принятия резолюции по палестино-израильскому конфликту. Об этом 10 ноября заявила представитель Мальты при всемирной организации Ванесса Фрезьер в разговоре с журналистами.

«Мы близки как никогда», — уточнила она.

Фрезьер добавила, что не хочет скомпрометировать процесс согласования документа, поэтому раскрывать какие-либо детали она отказалась.

Днем ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал об отсутствии успехов в согласовании текста ближневосточной резолюции.

В тот же день стало известно о заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в офисе представителя генерального секретаря всемирной организации. Отмечается, что в прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. В настоящее время «десятка» непостоянных членов Совбеза разрабатывает собственный документ. Ожидается, он будет включать в себя положения из предыдущих проектов резолюции.

25 октября СБ ООН отклонил российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы непринятого на предшествовавшей неделе проекта Бразилии. За выступили четыре страны, девять воздержались. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, члены СБ не нашли смелости проявить стратегическую мудрость.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 6546 человек, пострадали 17 439 человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.