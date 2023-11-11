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Шесть человек пострадали в ДТП при столкновении двух легковушек в Кингисеппе

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Фото: РЕН ТВ
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В Кингисеппе столкнулись два легковых автомобиля. Как выяснили 11 ноября «Известия», пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Сообщается, что авария произошла на пересечении Крикковского шоссе и Большой Советской улицы. В ДТП столкнулись Chevrolet и Lada-2114.

По предварительным данным, водитель Chevrolet грубо нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора.

Шесть человек пострадали, все они были госпитализированы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне сообщалось, что под Нерчинском (Забайкальский край) в результате опрокидывания авто с последующим возгоранием погибли пожилая супружеская пара и женщина-почтальон. По предварительной информации УМВД, водитель Honda Fit не справился с управлением. Машина опрокинулась, после чего загорелась. Находившиеся в ней люди погибли.

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