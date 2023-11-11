Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Южных Курил

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вечером 10 ноября в Тихом океане недалеко от Южных Курил Сахалинской области. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия магнитудой 5,5 находился северо-восточнее Курильска в Тихом океане на глубине 97 км.

Ранее, 3 октября, в Тихом океане у побережья Курильских островов было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Эпицентр находился в 136 км юго-восточнее острова Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 50 км