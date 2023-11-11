Неизвестные угнали автомобиль у полиции Вашингтона

Полиция Вашингтона 10 ноября сообщила об угоне своего автомобиля. Правоохранители просят помочь найти машину.

«Столичное полицейское управление просит помощи в поиске полицейской машины Университета округа Колумбия, которая была угнана ночью из кампуса университета. Автомобиль описывается как серый Ford Explorer 2020 года выпуска», — говорится в сообщении полиции Вашингтона в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Ранее, 12 ноября, мэрия Вашингтона объявила о старте пилотного проекта, в рамках которого горожане бесплатно получат электронные маячки для установки в автомобилях. Это, по мнению администрации столицы США, поможет быстрее раскрывать преступления с угонами авто.