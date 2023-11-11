Нетаньяху прокомментировал слова Макрона об ответственности за людей в Газе

Ответственность за судьбу гражданских лиц в секторе Газа лежит исключительно на палестинском движении ХАМАС, а не на Израиле, поэтому мировым лидерам следует осуждать именно палестинских радикалов. Об этом 10 ноября заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Таким образом он ответил на критические высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по поводу военной операции израильской армии в палестинском анклаве.

В своем заявлении, которое распространила его канцелярия в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской), Нетаньяху объединил название ХАМАС с наименованием «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), в очередной раз проведя параллель между действиями палестинских радикалов и преступлениями боевиков ИГ.

«Ответственность за причинение вреда гражданскому населению [в секторе Газа] лежит на ХАМАС – ИГ, а не на Израиле», — подчеркнул израильский премьер-министр.

Кроме того, он напомнил, что Израиль «вступил в войну», потому что движение ХАМАС «жестоко убило сотни израильтян и удерживает в заложниках более 200» жителей еврейского государства.

Ранее в этот день Макрон заявил, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». Однако он добавил, что в его обязанности не входит судить о том, было ли нарушено международное право с израильской стороны.

Палестинцы рассказали о гуманитарном коридоре Израиля в секторе Газа. Отмечалось, что большинство жителей анклава были вынуждены идти по жаре несколько десятков километров. Кроме того, многие дети также были вынуждены наблюдать за всеми происходящими событиями, включая большое количество разбитых машин на дороге и тел погибших. Помимо этого, палестинцы сообщили, что снайперы и танки ЦАХАЛ постоянно держали на прицеле гражданское население.

3 ноября ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника Генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв при ударах Армии обороны Израиля по сектору Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27 490 человек получили ранения. Среди израильтян число жертв возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.