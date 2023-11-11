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Постпред КНР при ООН призвал открыть КПП между Израилем и сектором Газа

Постпред КНР при ООН призвал открыть КПП «Керем-Шалом» между Израилем и сектором Газа
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Фото: TASS/Ashraf Amra
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Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь 10 ноября заявил, что контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» на границе Израиля и сектора Газа необходимо открыть как можно скорее.

«Все переходы в Газу должны использоваться. КПП «Керем-Шалом» необходимо открыть как можно скорее», — сказал он на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

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Ранее, 30 октября, глава отдела финансирования гуманитарной деятельности и мобилизации ресурсов Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Лиза Дафтен заявила о необходимости открыть еще один КПП для обеспечения сектора Газа всем необходимым, так как помощи, поступающей через «Рафах», недостаточно. По ее словам, «Керем-Шалом» — единственный переход, оборудованный надлежащим образом и способный пропускать существенно большее количество грузовиков.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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